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بالصور.. مباحث التموين تضبط 300 كيلو لحوما فاسدة ومنتهية الصلاحية ببنى سويف

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شنت مباحث ببنى سويف بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والرقابة الغذائية حملة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم المجمدة تمكنت خلالها من ضبط 300 كيلو لحوم منتهية الصلاحية.

وتمكنت الحملة، التى قادها النقيب معتز حاتم وكيل مباحث التموين، من ضبط ثلاجة لحوم لشخص يدعى "غانم. ج" ببندر بنى سويف بها 150 كيلو جبنة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى وسوبر ماركت بقرية الدوية صاحبه "محمد. ع" به 10 كيلو لحوما منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، كما تم ضبط سوبر ماركت لشخص يدعى "أحمد. ج" بالدوية به 10 كيلو كبدة، و 8 كيلو فراخ مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

كما تم ضبط سوبر ماركت لشخص يدعى "أحمد. م" بالدولطة به 5 كيلو لحوم، 4 كيلو سجق ، 3 كيلو برجر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وضبط عدد 125 كيلو لحم بقرى مذبوح خارج المجازر الحكومية لجزارين بمنطقة الدوية وقرية نعيم والكوم الأحمر .

وشارك فى الحملة التى أشرف عليها المقدم دكتورمحمد محفوظ رئيس مباحث التموين أحمد دياب مدير الرقابة التموينية ومعاونة مفتشى القسم سعيد سيف النصر ووائل حمدان وحمادة بركة ومحمود عبدالمولى ومن الطب البيطرى الدكتور سامى الدهشورى والدكتور عيد محمد والدكتور أشرف عبدالرازق والدكتور رومانى رأفت.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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مصر 365

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