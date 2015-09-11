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رضا عاشور يترشح ضد عمه بدائرة الزقازيق

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رضا عاشور يترشح ضد عمه بدائرة الزقازيق رضا عاشور يترشح ضد عمه بدائرة الزقازيق
تقدم رضا عاشور 27 عاما ، بأوراق ترشحه للجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية بالشرقية، وذلك عن الدائرة الأولى بالزقازيق وحصل على رمز جهاز "التكييف" وهو بذلك أصغر مرشح يتقدم بأوراق ترشيحه بدوائر المحافظة.

ويعد رضا عاشور وهو نجل عم النائب الأسبق "مجدى عاشور" الذى كان المنافس الأول للرئيس المعزول محمد مرسى، وحصل على لقب "عاشور بتاع الشرقية" فى عهد الرئيس المعزول.

ويعتبر مجدى عاشور أحد أهم مرشحى الدائرة الأولى الزقازيق لما يتمتع به من خبرة انتخابية لخوضه الترشح لأكثر من مرة وأيضا وجود قاعدة شعبية وتكتلات صويتة تؤيده.

وقال رضا عاشور فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يكن لعمه مجدى عاشور كل الاحترام والتقدير على المستوى العائلى، ولكنه كشاب قرر الترشح لكى يعبر عن أصوات الشباب، وطموحاتهم والتى لم يجد أى مرشح من المطروحين على الساحة ليعبر عنها لذلك بادر بالتقدم، وأنه يثق فى أصوات الشباب اللذين هم من أبناء جيله.

تجدر الإشارة إلى أن ترشح رضا عاشور ضد عمه مجدى عاشور ينذر بانقسام داخل أصوات العائلة.

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