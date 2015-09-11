تواصل الانفجارات فى إحدى معسكرات صنعاء جراء غارات شنتها طائرات التحالف

تواصلت صباح اليوم الجمعة، الانفجارات بشكل عنيف فى إحدى المعسكرات الواقعة فى قبضة الحوثييين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون إن انفجارات عنيفة تواصلت منذُ فجر اليوم حتى الآن، جراء قصف شنته طائرات التحالف على مخازن أسلحة اللواء الرابع صواريخ فى شارع التلفزيون شمال صنعاء.

وبحسب المصادر، فإن الانفجارات نتجت عن انفجار مخازن الأسلحة حيث تطايرت القذائف والصواريخ منها إلى المواقع المجاورة لحى التلفزيون.

وأفادت المصادر أن مبنى التلفزيون الرسمي، والذى تسيطر عليه جماعة الحوثى تسيطر، تعرض للقصف ما اسفر عن تدمير مقر مبنى قناة "سبأ" بشكل كامل، وتضرر أجزاء واسعة من قناة "الإيمان".

ويضم مبنى التلفزيون الرسمى كلاً من قناة اليمن وسبأ والإيمان، يشار إلى طيران التحالف قد شن أمس الخميس غارات عنيفة على مواقع عسكرية للحوثيين وصالح، أدت هى الأخرى إلى انفجار مخازن أسلحة فى معسكرى الحفا شرق صنعاء والفرقة الأولى مدرع سابقاً شمال صنعاء.

ونزح معظم السكان من المواقع المحيطة بتلك المعسكرات خوفاً من الانفجارات التى ادت إلى تضرر أجزاء من المنازل المجاورة.

ويترقب اليمنيون بقلق، التطورات بشأن المفاوضات التى من المقرر انعقادها الأسبوع القادم بين الحوثيين وحكومة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى فى عاصمة عٌمان مسقط، بعد موافقه الاخيرين حضور المفاوضات على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى 2216 للعام 2015 .