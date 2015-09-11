أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تواصل الانفجارات فى إحدى معسكرات صنعاء جراء غارات شنتها طائرات التحالف

Google+ Print
تواصل الانفجارات فى إحدى معسكرات صنعاء جراء غارات شنتها طائرات التحالف تواصل الانفجارات فى إحدى معسكرات صنعاء جراء غارات شنتها طائرات التحالف
تواصلت صباح اليوم الجمعة، الانفجارات بشكل عنيف فى إحدى المعسكرات الواقعة فى قبضة الحوثييين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون إن انفجارات عنيفة تواصلت منذُ فجر اليوم حتى الآن، جراء قصف شنته طائرات التحالف على مخازن أسلحة اللواء الرابع صواريخ فى شارع التلفزيون شمال صنعاء.

وبحسب المصادر، فإن الانفجارات نتجت عن انفجار مخازن الأسلحة حيث تطايرت القذائف والصواريخ منها إلى المواقع المجاورة لحى التلفزيون.

وأفادت المصادر أن مبنى التلفزيون الرسمي، والذى تسيطر عليه جماعة الحوثى تسيطر، تعرض للقصف ما اسفر عن تدمير مقر مبنى قناة "سبأ" بشكل كامل، وتضرر أجزاء واسعة من قناة "الإيمان".

ويضم مبنى التلفزيون الرسمى كلاً من قناة اليمن وسبأ والإيمان، يشار إلى طيران التحالف قد شن أمس الخميس غارات عنيفة على مواقع عسكرية للحوثيين وصالح، أدت هى الأخرى إلى انفجار مخازن أسلحة فى معسكرى الحفا شرق صنعاء والفرقة الأولى مدرع سابقاً شمال صنعاء.

ونزح معظم السكان من المواقع المحيطة بتلك المعسكرات خوفاً من الانفجارات التى ادت إلى تضرر أجزاء من المنازل المجاورة.

ويترقب اليمنيون بقلق، التطورات بشأن المفاوضات التى من المقرر انعقادها الأسبوع القادم بين الحوثيين وحكومة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى فى عاصمة عٌمان مسقط، بعد موافقه الاخيرين حضور المفاوضات على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى 2216 للعام 2015 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365