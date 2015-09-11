الإندبندنت: هل يهب الروس لنجدة بشار الأسد على نطاق أوسع؟

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالا للصحفى "باتريك كاكبرن" يتساءل فيه عن صحة المزاعم التى تفيد وجود جنود روس داخل سوريا لمساندة نظام بشار الأسد الذى تعرض مؤخرا لضربات قاسية تهدد بسقوطه فى أى لحظة من الحرب الأهلية السورية.

وأشار "كاكبرن" إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" الذى قال إن هناك وجودا عسكريا روسيا داخل سوريا يطيل أمد الحرب ويزيد من الخسائر داخل سوريا ويمنع نظام بشار الأسد من الانهيار، وهى المزاعم التى قال عنها "كاكبرن" أنها تذكره بحقبة الحرب الباردة، لكن لا دليل ملموس بعد يؤكد هذا الوجود اللوجيستى بسوريا.

ويقول "كاكبرن" أنه لا يوجد دليل ملموس وقاطع للوجود الروسى فجل التصريحات والانتقادات الموجهة لروسيا لمساندها نظام الأسد على نطاق أوسع تعتمد على مقطع فيديو بتاريخ 23 أغسطس الماضى لإحدى المدرعات الروسية الصنع- وهذا أمر لا يؤكد وجود جنود روسيين بسوريا نظرا لأن روسيا كانت هى مصدر السلاح الوحيد لسوريا لفترة تجاوزت الأربعين عاما، بالفيديو يظهر جندى يخاطب زميل له بكلمات يرى البعض أنها روسية، والبعض الآخر يرى أنها سورية دارجة، دون تأكيد نظرا لسوء جودة الفيديو.

يقول "كاكبرن" أنه مع عدم تيقن أى أحد من وجود جنود روسيين بسوريا، إلا أن الحاجة إليهم باتت مطلوبة بشكل كبير نظرا للتهديد الذى يجابه نظام بشار الأسد الذى خسر العديد من المناطق الاستراتيجية خلال الفترة التى مضت لمليشيات تنظيمى جبهة النصرة وداعش، ويكمن الخطر الأكبر فى اقتراب داعش من السيطرة على الطريق الذى يربط النظام ببقية المدن التى تنضوى تحت ظل حكمه.