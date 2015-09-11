روسيا: سنواصل مد الأسد بالسلاح.. ومستعدون للتعاون مع القوات الأمريكية

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده ستواصل مد بشار الأسد بالسلاح، ودعم دمشق فى مواجهة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الروسى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره المنغولى لوندينجيين بوريفسورين، إن موسكو ستواصل توريد المعدات العسكرية لسوريا لدعم دمشق فى مكافحة الإرهاب، وإن مهمة الخبراء الروس فى سوريا تتمثل فى تدريب العسكريين السوريين على استخدام المعدات الروسية.

وأضاف أنه من المستحيل القضاء على داعش بالضربات الجوية وحدها بل يجب التنسيق مع القوات البرية الموجودة على الأرض، مضيفاً "نجرى مناورات بحرية فى البحر المتوسط بشكل دورى ووفق جدول ليس سرا على أحد، ومستعدون للتنسيق مع القوات الأمريكية للقضاء على داعش".

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