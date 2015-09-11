أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية اللبنانى يحث الدول العربية على تحمل عبء اللاجئين السوريين

Google+ Print
وزير الخارجية اللبنانى يحث الدول العربية على تحمل عبء اللاجئين السوريين وزير الخارجية اللبنانى يحث الدول العربية على تحمل عبء اللاجئين السوريين
قال وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل إن الدول العربية يجب أن تشارك فى تحمل عبء دعم واستضافة اللاجئين السوريين مشيرا إلى الضغوط التى تمارسها الأزمة المتفاقمة على دول الجوار السوري.

وذهب أغلب اللاجئين السوريين وعددهم أربعة ملايين شخص إلى دول الجوار وبينهم 1.1 مليون فى لبنان لكن مع تفاقم الأوضاع وزيادة الضغوط على المساعدات توجهت أعداد قياسية من المهاجرين إلى أوروبا.

ودفعت الأزمة بعض الزعماء الأوروبيين إلى الإعلان عن استقبال عدد أكبر من اللاجئين وتصدرت ألمانيا هذا المسعى حيث من المتوقع أن يصل إليها زهاء 800 ألف شخص هذا العام.

وتتحمل تركيا ولبنان والأردن الجانب الأكبر من عبء اللاجئين السوريين فى المنطقة.

وقال باسيل فى مقابلة مع رويترز أمس الخميس "يمكن لدول المنطقة المساعدة فى قضية اللاجئين. يمكنها استقبالهم."

وأضاف "أن يوجد السورى فى دولة عربية قريبة بالمنطقة يجعل من الأسهل على هذه الدولة وعلى اللاجئ العودة (لسوريا) فيما بعد."

جاءت تصريحات باسيل ردا على سؤال بشأن سياسة اللجوء فى دول الخليج العربية لكنه لم يوجه إصبع الاتهام إليها بشكل مباشر.

وقال "كل الدول العربية... مسؤولة عن تحمل هذا العبء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365