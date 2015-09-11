وزير الخارجية اللبنانى يحث الدول العربية على تحمل عبء اللاجئين السوريين

قال وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل إن الدول العربية يجب أن تشارك فى تحمل عبء دعم واستضافة اللاجئين السوريين مشيرا إلى الضغوط التى تمارسها الأزمة المتفاقمة على دول الجوار السوري.

وذهب أغلب اللاجئين السوريين وعددهم أربعة ملايين شخص إلى دول الجوار وبينهم 1.1 مليون فى لبنان لكن مع تفاقم الأوضاع وزيادة الضغوط على المساعدات توجهت أعداد قياسية من المهاجرين إلى أوروبا.

ودفعت الأزمة بعض الزعماء الأوروبيين إلى الإعلان عن استقبال عدد أكبر من اللاجئين وتصدرت ألمانيا هذا المسعى حيث من المتوقع أن يصل إليها زهاء 800 ألف شخص هذا العام.

وتتحمل تركيا ولبنان والأردن الجانب الأكبر من عبء اللاجئين السوريين فى المنطقة.

وقال باسيل فى مقابلة مع رويترز أمس الخميس "يمكن لدول المنطقة المساعدة فى قضية اللاجئين. يمكنها استقبالهم."

وأضاف "أن يوجد السورى فى دولة عربية قريبة بالمنطقة يجعل من الأسهل على هذه الدولة وعلى اللاجئ العودة (لسوريا) فيما بعد."

جاءت تصريحات باسيل ردا على سؤال بشأن سياسة اللجوء فى دول الخليج العربية لكنه لم يوجه إصبع الاتهام إليها بشكل مباشر.

وقال "كل الدول العربية... مسؤولة عن تحمل هذا العبء.

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