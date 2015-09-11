«التموين»: منح قروض سلعية للشباب تصل إلى 100 ألف جنيه من خلال مشروع «جمعيتي»

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري حاليا وضع الخطوات الفنية والآليات التنفيذية لبدء تفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية لمشروع “جمعيتي” والذي شهده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف وزير التموين – في تصريح عقب اجتماعه مع نيفين جامع رئيس قطاع التمويل بالصندوق الاجتماعي للتنمية – أن البروتوكول يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعي ، و تتراوح قيمتها من 75 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الإستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.

وأكد حنفي، أنه يتم حاليا وضع الشروط التي سيتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية والعمل على تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات، وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الإستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ، ونقاط الخبز ، وعقد دورات تدريبية مالية مستنديه على أساليب البيع للشباب الذين سيحصلون على هذه المنافذ السلعية.

وأوضح، أنه يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات بالمشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع لتوفيرها للمواطنين في المراكز والقري والنجوع بأسعار مخفضة ، مشيرا إلى أنه هناك 3 بروتوكولات تم توقيعها مؤخرا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية شهدهم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، الأول يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعي ، والثاني خاص بمشروع تطوير المجمعات الإستهلاكية يتم بتمويل من الصندوق الاجتماعي أيضا ، والثالث يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق لتطوير محلاتهم.

أ ش أ