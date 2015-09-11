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الأمن اللبنانى يوقف سورى يقوم بتصفيح السيارات لصالح الإرهابيين بعرسال

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الأمن اللبنانى يوقف سورى يقوم بتصفيح السيارات لصالح الإرهابيين بعرسال الأمن اللبنانى يوقف سورى يقوم بتصفيح السيارات لصالح الإرهابيين بعرسال

بيروت /أ ش أ/


>أوقف الأمن العام اللبنانى شخصا سوريا لقيامه بتعديل وتصفيح السيارات لصالح المجموعات الإرهابية فى جرود بلدة عرسال بشمال شرق لبنان.. وذلك بهدف استخدامها كسيارات مفخخة.
>وذكرت المديرية العامة للأمن العام - فى بيان لها اليوم - أن السورى ف.د تم توقفيه لقيامه بتصفيح وتعديل هياكل السيارات لصالح المجموعات الإرهابية فى جرود عرسال بغية تفخيخها، وكذلك لاشتراكه مع آخرين فى تأمين الدعم اللوجستى لهذه المجموعات بالإضافة إلى التواصل معها خلال الفترة التى هاجمت فيها الجيش اللبنانى فى عرسال (الصيف قبل الماضي).
>على صعيد متصل، قتل السورى أحمد على طراد إثر إطلاق مسلحين النار عليه فى وادى الحصن على أطراف بلدة عرسال اللبنانية.
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