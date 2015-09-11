عباس يرحب بقرار الجمعية العامة رفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة

رحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس الجمعة بالقرار الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة حول رفع علم فلسطين على مقار الامم المتحدة، وعبر عن تقديره للدول التى صوتت لمصلحة هذا النص.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ان "رئيس دولة فلسطين محمود عباس حيا الدول التى صوتت لصالح رفع علم فلسطين فى الأمم المتحدة والتى وقفت دائما الى جانب الحق والعدل".

ونقلت الوكالة عن عباس قوله "نعبر عن تقديرنا لدول العالم التى وافقت على الدفاع عن حق شعبنا وقضيته العادلة"، مؤكدا ان "الكفاح الفلسطينى سيستمر حتى رفع العلم الفلسطينى فوق عاصمتنا الابدية مدينة القدس المحتلة".

تبنت الامم المتحدة الخميس قرارا يجيز للفلسطينيين رفع علمهم فى مقار المنظمة الدولية فى نيويورك فى ما يشكل انتصارا فى حملتهم الدبلوماسية المكثفة للحصول على اعتراف بدولتهم.

واعتمد القرار باغلبية 119 صوتا ومعارضة ثمانى دول بينها اسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت على رفع علم فلسطين امام المقار الرسمية للامم المتحدة بما فى ذلك فى جنيف وفيينا.

من جهته، قال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان تبنى القرار "انتصار للحق والعدل والسلام والحرية ورفض الظلم ورفض للارهاب والاستعمار وانتصار لدماء شهداء فلسطين ولشعبنا الذى يسعى لحريته واستقلاله".