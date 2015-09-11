مصر ترحب بقرار رفع علم فلسطين على مقر الأمم المتحدة

رحبت مصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع علم دولة فلسطين على مقر الأمم المتحدة. باعتبارها دولة تتمتع بصفة المراقب في المنظمة الدولية.

واعتبرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أن القرار يمثل خطوة إضافية نحو تحقيق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل أراضيها ، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان على دعم مصر لكل جهد يستهدف التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، ولاستعادة الحقوق الكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.