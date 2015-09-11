حبس أمين خزينة سك العملة 4 أيام لاتهامة بسرقة 50 كيلو ذهب

قرر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، اليوم، حبس أمين الخزنة بمصلحة سك العملة 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامه في واقعة سرقة 50 كيلو ذهب من الخزينة.

كما أمر النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، بإجراء تحقيقات موسعة للكشف عن كيفية وقوع السرقة،وعما إذا كان هناك إهمالا من المسؤولين من عدمه.

كان قسم الظاهر قد تلقى، أمس الخميس، بلاغا من رئيس مصلحة سك العملة، محمد السبكي، يفيد بأن أمين المخزن اكتشف عقب رجوعه من إجازة مدتها 4 أيام ، وجود كسر في باب المخزن واختفاء 15 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة 2 كيلو جرام .