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شرطة الكهرباء تضبط ٦ آلاف قضية سرقة تيار و27 مخالفة خلال 24 ساعة

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شرطة الكهرباء تضبط ٦ آلاف قضية سرقة تيار و27 مخالفة خلال 24 ساعة شرطة الكهرباء تضبط ٦ آلاف قضية سرقة تيار و27 مخالفة خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء جهودها لضبط كافة المخالفات فى مجال سرقة التيار الكهربائى.

وأسفرت الجهود التى شنت تحت إشراف اللواء سامى الميهى مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أمس، عن ضبط ٦ آلاف و٨٩٢ قضية سرقة تيار كهربائى، من خلال التوصيلات غير القانونية، وضبط ٢٨ مخالفة شروط التعاقد.

كما قامت شرطة الكهرباء بتحصيل ٦ آلاف و٢٤٠ غرامة سرقة تيار كهربائى وتحصيل ٢٧ مخالفة شروط تعاقد وتنفيذ ٥٦٥ جنحة حبس، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

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