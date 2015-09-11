شرطة الكهرباء تضبط ٦ آلاف قضية سرقة تيار و27 مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء جهودها لضبط كافة المخالفات فى مجال سرقة التيار الكهربائى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت الجهود التى شنت تحت إشراف اللواء سامى الميهى مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أمس، عن ضبط ٦ آلاف و٨٩٢ قضية سرقة تيار كهربائى، من خلال التوصيلات غير القانونية، وضبط ٢٨ مخالفة شروط التعاقد.
كما قامت شرطة الكهرباء بتحصيل ٦ آلاف و٢٤٠ غرامة سرقة تيار كهربائى وتحصيل ٢٧ مخالفة شروط تعاقد وتنفيذ ٥٦٥ جنحة حبس، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.