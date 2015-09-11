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سقوط 45 هارباً من أحكام قضائية و9 مسجلين خطر فى حملة أمنية بالسويس

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سقوط 45 هارباً من أحكام قضائية و9 مسجلين خطر فى حملة أمنية بالسويس سقوط 45 هارباً من أحكام قضائية و9 مسجلين خطر فى حملة أمنية بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية أمس، من ضبط 45 من الهاربين من أحكام قضائية.

تلقى اللواء جمال موسى عبد البارى، مدير أمن السويس، إخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية، من ضبط 6 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 9 مسجلين خطر و11 دراجة نارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء. تم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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