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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا
لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى أمام كمين الشيخ فضل ببنى مزار فى المنيا.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا اليوم يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى مزار.

وأسفر الحادث عن مصرع "سالم سليمان" 20 سنة، وإصابة كل من "أحمد توفيق" 25 سنة، و"رفيق محمود" 34 سنة، و"على صبرى" 42 سنة، و"نصر هشام" 27 سنة، وجميعهم مصابون باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى بنى مزار العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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