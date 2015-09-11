مصرع عامل محارة وإصابة 2 آخرين صعقهما التيار الكهربائى فى البحيرة

لقى عامل محارة مصرعه وأصيب 2 آخرون صعقا بالكهرباء فى البحيرة.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة دمنهور من مستشفى دمنهور العام بوصول كل من محمد سعد الصعيدى "جثة هامدة"، وشعبان السيد منصور، وعيد سعيد كمال حسن مصابين بصعق كهربائى ولا يمكن استجوابهما، وجميعهم مبيضى محارة ويقيمون منشية حمور دائرة المركز.

وبسؤال ابن عم المتوفى عبد الوهاب سعيد عبدالوهاب الصعيدى موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء قيام المتوفى والمصابين بمباشرة عملهم فى عقار تحت الإنشاء بعزبة إبراهيم مسعود التابعة لقرية منشية حمور دائرة المركز باستخدام سقالة حديدية تلامست وأحد أسلاك أعمدة الكهرباء مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة المذكورين، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة وأن سبب الوفاة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 7701/2015 إدارى المركز.