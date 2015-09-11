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محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يشهدان تسليم شعلة شباب الجامعات

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محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يشهدان تسليم شعلة شباب الجامعات محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يشهدان تسليم شعلة شباب الجامعات
أكد ناصر الجندى مسئول الإعلام بجامعة الزقازيق أن الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية تسلما مع طلاب جامعة الزقازيق صباح اليوم الجمعة شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية القادمة من جامعة المنصورة بحضور الدكتور خالد عبد البارى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وقام الدكتور عبد الحكيم نور الدين بتسليم الشعلة إلى شباب جامعة الزقازيق بعد أن تسلمها طلاب جامعة المنصورة للانطلاق بها إلى جامعة قناة السويس لبدء فعاليات أسبوع شباب الجامعات.

وأضاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" ، أنه يشارك فى الفعاليات 7 آلاف طالب وطالبة من جميع الجامعات المصرية فى الأنشطة ومجالات المقال والثقافة والمسرح والشعر والقصة الصغيرة والأنشطة الرياضية وسوف يبدأ الأسبوع بداية من غد السبت الموافق 12/9 ويحضر الافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التعليم العالى والشباب والرياضة وكبار مسئولى الدولة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى اجتماعا بالمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة متطلبات المرحلة القادمة.‏
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