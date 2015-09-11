"صحة شمال سيناء" تعلن وضع حلول لمشاكل الوحدات المعطلة بالشيخ زويد

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن وضع حلول لمشاكل الوحدات الصحية المعطلة بالشيخ زويد، جراء ما تشهده قرى الشيخ زويد من أحداث.

وقال الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة والسكان بشمال سيناء فى تصريح له: إنه سيتم اختيار وحدة صحية منهم، والتنسيق مع الأجهزة المعنية، بحيث يتواجد طبيب بها على الأقل 3 مرات إسبوعيا، للكشف وعلاج المواطنين وتقديم الخدمات الطبية والصحية.

وأوضح أنه يوجد 20 وحدة صحية بالشيخ زويد تعمل بكفاءة، باستثناء 6 وحدات مغلقة وهى وحدات "المقاطعة، أبو العراج، الظهير، الجورة، التومة، أبو لفيته".