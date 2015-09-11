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تعرف على رسالة فيريرا لكهربا في جلسة منفردة عقب المران

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تعرف على رسالة فيريرا لكهربا في جلسة منفردة عقب المران تعرف على رسالة فيريرا لكهربا في جلسة منفردة عقب المران

اجتمع جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك بلاعبه محمود كهربا عقب انتهاء مران الفريق الخميس بمقر النادي بميت عقبة.

وطالب فيريرا كهربا بالتركيز الشديد في الفترة المقبلة لأنه يعد أحد العناصر الأساسية للقلعة البيضاء.

وأكد فيريرا لكهربا، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، أن ارتفاع مستواه سيعود بالنفع على الفريق ككل.

وأحرز كهربا أول أهدافه مع بطل الدوري المصري، المنضم له حديثا من إنبي، في مرمى الصفاقسي التونسي بالجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية في مباراة حسمها الزمالك 3-1 خارج ملعبه.

كما سجل اللاعب أول أهدافه الدولية في فوز منتخب على تشاد 5-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد.

ويلعب صاحب الـ21 عاما في مركز الجناح الأيسر بخطة 4-3-3 التي يعتمد عليها البرتغالي فيريرا مع الفارس الأبيض.

وكان أحمد عيد عبد الملك، لاعب طلائع الجيش حاليا، هو من يشغل هذا المركز مع الزمالك الموسم المنصرم الذي توج فيه الأخير بلقب الدوري رقم 12 في تاريخه.

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