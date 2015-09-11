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فيريرا: مباراة أورلاندو صعبة لهذا السبب.. وباسم: أتمنى تكرار المعدل المذهل مع المنتخب

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فيريرا: مباراة أورلاندو صعبة لهذا السبب.. وباسم: أتمنى تكرار المعدل المذهل مع المنتخب فيريرا: مباراة أورلاندو صعبة لهذا السبب.. وباسم: أتمنى تكرار المعدل المذهل مع المنتخب

شدد جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك على صعوبة مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في ختام دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وتمنى مهاجم الفريق الأبيض باسم مرسي أن يكرر ما فعله مع منتخب عندما يستضيف بطل جنوب إفريقيا على ملعب بتروسبورت.

وكان هداف القلعة البيضاء قد سجل هاتريك في فوز الفراعنة الأحد الماضي على تشاد 5-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويتصدر الزمالك المجموعة بفضل المواجهات المباشرة مع أورلاندو إذ يتساوى الفريقان في عدد النقاط وضمن كلاهما التأهل لنصف النهائي.

ويكفي الزمالك التعادل أمام القراصنة كي يضمن صدارة المجموعة حتى يخوض مباراة الإياب من الدور نصف النهائي على ملعبه.

وقال المدرب البرتغالي لموقع الاتحاد الإفريقي:"هي مواجهة صعبة على الرغم من تأهلنا للدور نصف النهائي".

وأضاف "أورلاندو فريق جيد جدا يريد تصدر المجموعة مثلما هو الحال بالنسبة لنا. سنلعب على تأمين القمة".

وتحدث مرسي قائلا للموقع:"التسجيل مع الوطني شرف".

وأضاف "أستمتع بمعدل تهديفي رائع مع الفراعنة، سجلت 6 أهداف في 4 مباريات".

وأتم "أتمنى تكرار الأمر مع الزمالك في الكونفدرالية".

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فيديو اليوم السابع

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