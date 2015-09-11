مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالمنيا‎

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرون إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي قبالة قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

تلقي مدير أمن المنيا ، اللواء حسن سيف ، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل ومتوفي و مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي ببني مزار

> شمال المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين انقلاب سيارة ربع نقل و مصرع ” سالم سليمان ” 20 سنه ، و إصابة كل من : “احمد توفيق ” 25 سنه ، ” رفيق محمود ” 34 سنه ، ” علي صبري ” 42 سنه ، و” نصر هشام”27 سنه ، و جميعهم مصابون بإشتباه ما بعد الإرتجاج و كسور و كدمات متفرقة بالجسم.

تم إيداع جثة المتوفي و المصابين بمستشفي بني مزار العام ، و حرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.