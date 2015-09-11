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«الداخلية»: بلاغ عن سرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلو مشغولات من «سك العملة»

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«الداخلية»: بلاغ عن سرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلو مشغولات من «سك العملة» «الداخلية»: بلاغ عن سرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلو مشغولات من «سك العملة»

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم الخميس ان قسم شرطة الظاهر تلقى بلاغا من المواطن رمضان بكري أحمد حامد – سن 53، أمين مخزن بمصلحة سك العملة.. أنه عقب عودته اليوم من أجازة إكتشف سرقة 14 سبيكة ذهبية وثمانية كيلوجرامات مشغولات ذهبية مختلفة من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه.

وأوضح بيان الداخلية،  أنه بالإنتقال والفحص والمعاينة والجرد تبين وجود باقي الكميات المودعة بالخزينة.

على الفور تم تشكيل فرق بحث على مستوى عالٍ من قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة لكشف غموض الحادث وتحديد المتهمين وسرعة ضبطهم والمسروقات.​

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