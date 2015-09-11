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وزير الصحة يوقع برتوكول مع بنك الشفاء المصري ‎لعلاج 40 ألف مصاب بـ”فيروس سي”

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وزير الصحة يوقع برتوكول مع بنك الشفاء المصري ‎لعلاج 40 ألف مصاب بـ”فيروس سي” وزير الصحة يوقع برتوكول مع بنك الشفاء المصري ‎لعلاج 40 ألف مصاب بـ”فيروس سي”

 

وزير الصحة عادل العدوي

وقع الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، بروتوكول تعاون مع بنك الشفاء المصري لعلاج 40 ألف مصاب بفيروس (سي ) بتكلفة حوالي 230 مليون جنيه.

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن وزارة الصحة ويمثلها الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك الشفاء المصري بهدف مكافحة وعلاج فيروس (سي ) . وذلك في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح لعلاج مليون مواطن.

وأكد عبد الغفار أن البروتوكول تضمن قيام وزارة الصحة بتوفير كافة المراكز العلاجية لإجراء التحاليل مجانا للحالات المستفيدة من البروتوكول على أن يقوم بنك الشفاء بتوفير العقار لعلاج هذه الحالات وفقا للبروتوكول العلاجي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية . وأضاف عبدالغفار ان عدد المسجلين على موقع اللجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية من محافظة الفيوم يبلغ 26 ألف مريض.

وأضاف أن البروتوكول شمل الاتفاق على علاج نسبة تتراوح من 25 إلى 40 ألف حالة بمحافظة الفيوم.

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة تقدر الجهد المبذول من قبل بنك الشفاء المصري وأن لديها يقينا بأن بنك الشفاء لن يتوانى لحظة في تقديم كل امكاناته لخدمة علاج مرضى فيروس (سي )

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