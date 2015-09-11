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"إعلام السويس" ينظم حلقات نقاشية لتوعية الناخبين قبل بدء سباق البرلمان

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"إعلام السويس" ينظم حلقات نقاشية لتوعية الناخبين قبل بدء سباق البرلمان "إعلام السويس" ينظم حلقات نقاشية لتوعية الناخبين قبل بدء سباق البرلمان
نظم مركز النيل للإعلام بالسويس صباح اليوم ندوة وحلقات نقاشية حول "المشاركة المجتمعية والتثقيف السياسى" بهدف تنميه الوعى السياسى لجميع فئات المجتمع.

حاضر فى الندوة الدكتور أحمد حسنى أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس وحضر الندوه لفيف من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والأندية النسائية والاتحادات الطلابية الشبابية وأمانة المرأة والشباب بالأحزاب ومديريات الخدمات.

بدأت الندوة بتقسيم المشاركة الجماهيرية إلى ثلاثة أنواع (المشاركة السياسية - المشاركة الاقتصادية - المشاركة الاجتماعية)، والمشاركة المجتمعية التى تهدف إلى تحقيق التضامن والتكافل بين أعضاء المجتمع أو التغلب على بعض المشكلات اليومية وفى مجال المشاركة السياسية.

وأضاف أن هناك أنشطة تقليدية وتشمل التصويت فى الانتخابات ومتابعة الأمور السياسية وهناك أنشطة غير تقليدية بعضها قانونى وتعتبر المشاركة السياسية شكلا من أشكال التعليم حيث يتعلم المواطنون من خلالها حقوقهم وواجباتهم الذى يؤدى إلى المعرفة والإدراك .

وتابع نحن على أعتاب الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وهو انتخابات البرلمان ويليه الانتخابات المحلية لكى تستكمل أبنيتها الدستورية لكى تمارس دورها فى تنميه البلاد فى ظل نظام جديد يعلى قيمه الديمقراطية ويكون الحكم حقيقه للشعب.

وأشار إلى كيف تقرأ برنامجا انتخابيا وهناك سمات عامة مشتركة فى كل الانتخابات وبرامجها وما يتطلبه الحكم على مرشح من خلال برنامجه للحصول على صوت الناخب للوصول إلى الموقع المترشح لشغله.

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