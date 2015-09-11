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مئات الفلسطينيين يغادرون غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى

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مئات الفلسطينيين يغادرون غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى مئات الفلسطينيين يغادرون غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى

غزة /أ ش أ/

غادر مئات الفلسطينيين قطاع غزة صباح اليوم إلى القدس المحتلة عبر معبر "إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك.
>وقالت مصادر محلية إن 300 فلسطينى تفوق أعمارهم الـ 50 عاما من بينهم 100 من موظفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" غادروا غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى عبر معبر بيت حانون "إيرز" الذى يعمل بشكل جزئى اليوم الجمعة.
>وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى سمحت فى أكتوبر الماضى بعد الحرب على غزة لسكان القطاع ممن تعدوا الخمسين عاما بالتوجه إلى القدس لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والعودة فى نفس اليوم.
>ويعمل معبر "ايرز" المخصص لعبور الأفراد بشكل جزئى اليوم الجمعة للحالات الإنسانية فقط وتغلقه سلطات الاحتلال غدا السبت.
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