مقتل 7 حوثيين فى غارة لطائرات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن

قتل 7 حوثيين فى غارة لطائرات التحالف العربى لدعم الشرعية، الجمعة، استهدفت مركبة عسكرية كانوا يستقلونها فى محافظة مأرب شرقى العاصمة صنعاء باليمن، فيما قصفت طائرات التحالف مواقع ومعاقل لمليشيا الحوثى والقوات الموالية لصالح فى محافظة صنعاء حسب ما أذاعت سكاى نيوز عربية.

كما استهدفت الغارات مخازن أسلحة فى معسكر الحفا شرقى صنعاء ومخزن آخر يقع بالقرب من مبنى التليفزيون فى منطقة الجراف شمالى المدينة، كما شن التحالف 12 غارة على معسكر الخرافى فى العاصمة.

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