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مستشفى دمياط العام ينظم يوما علميا حول مناظير المسالك البولية

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مستشفى دمياط العام ينظم يوما علميا حول مناظير المسالك البولية مستشفى دمياط العام ينظم يوما علميا حول مناظير المسالك البولية
أكد الدكتور طارق رزق مدير المستشفى العام بدمياط "لليوم السابع" أن قسم المسالك البولية بالمستشفى قد نظم يومًا علميا حول الجديد فى جراحة مناظير المسالك، حيث قام الدكتور نصر التابعى أستاذ جراحة المسالك بمركز الكلى والمسالك جامعة المنصورة بإجراء جراحة لاستئصال كلية متضخمة ومتوقفة عن العمل بواسطة منظار البطن الجراحى لمريض يبلغ من العمر 65 سنة.

وأضاف رزق أن هذه العملية تعد الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية وهى عملية متقدمة جدا على المستوى التقنى وبديلا عن الطريقة التقليدية بالفتح الجراحى.

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