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لراغبى الرشاقة.. انتبه شفط الدهون مش معناه إنك مش هتتخن تانى

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لراغبى الرشاقة.. انتبه شفط الدهون مش معناه إنك مش هتتخن تانى لراغبى الرشاقة.. انتبه شفط الدهون مش معناه إنك مش هتتخن تانى
شفط الموضعية من السبل التى يلجأ إليها البعض لخسارة الوزن الزائد، خاصة تلك التى تتميز بكونها دهونا موضعية، تتركز فى مناطق محددة من الجسم ويصعب خسارتها بالأنظمة الغذائية.

وعن جراحة شفط الدهون يقول أستاذ الجراحة العامة بطب قصر العينى، الدكتور إبراهيم كامل عيادة، إن هناك عددا من النقاط الهامة التى يجب أن ينتبه لها كل من يقبل على تلك الجراحة ومنها:

- شفط الدهون يعد من الوسائل المساعدة والناجحة فى التخلص من الوزن الزائد ودهون الجسم المتراكمة، ولكن نسب نجاحها ترتفع فى حال السمنة الموضعية وليس السمنة التى تشمل جميع أنحاء الجسم.

- أقصى قدر يمكن التخلص منه من الدهون فى تلك الجراحة يتراوح بين 7 إلى 10 ليترات فقط، وتجاوز تلك النسبة يعرض المريض للعديد من المخاطر الصحية الشديدة.

- شفط الدهون لا يعنى عدم اكتساب الوزن مرة أخرى، ولكن يجب على المريض الالتزام بالأنظمة الغذائية التى تمنع اكتساب مزيد من الوزن فى المستقبل، خاصة أن تلك الجراحة تعمل على استئصال الغدد الدهنية من موضع محدد فقط، ومع زيادة الوزن قد لا تتركز الدهون فى موضع العملية مرة أخرى، ولكن يبدأ الجسم فى بناء خلايا دهنية بمناطق مختلفة، وهو ما يؤدى إلى تغيير ملامح وتقاسيم الجسم بشكل كامل.

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مصر 365

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