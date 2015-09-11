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تجدد أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه فى شمال سيناء

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تجدد أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه فى شمال سيناء تجدد أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه فى شمال سيناء
تجددت بشكل مفاجئ أزمة نقص الوقود وانقطاع المياه والكهرباء فى مدن وقرى شمال سيناء، حيث عانى الأهالي مجددا من عودة اختفاء الوقود بالمحطات، وتكسدت السيارت فى طوابير طويلة أمام محطات تنتظر وصول شاحنات نقل وقود إليها.

وقال ياسر محمد، أحد السائقين، إنه بعد مرور أسبوعين على أزمة نقص الوقود بالمحافظة ثم انفراجها عادت من جديد، لافتا إلى أنه ينتظر الدور لنحو ساعتين ليتمكن من تزويد سيارته ببنزين 92 بعد اختفاء بنزين 80.

وأكد عدد من أهالى مدينة العريش وقرى الشيخ زويد، انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء داخل العريش لمدة ساعتين، فى حين عانت القرى بمناطق الشيخ زويد أمس من انقطاع متواصل لمدة 10 ساعات أعقبه عودة التيار لدقائق ثم مواصلة الانقطاع.

ولاتزال المياه مقطوعة كلياً عن قرى الشيخ زويد، كما قال محمد سليمان، أحد أهالى الشيخ زويد، موضحا أنهم مقبلون على كارثة، حيث لا تصل المياه فى الخطوط ولا تتمكن سيارات نقل المياه من الوصول إليهم بسبب ما تشهده مناطقهم من أحداث، وأن الأهالى يحتفظون بكميات بسيطة من المياه فى خزانات جوفية، وفى حال نفادها لا يجدون المياه.

وطالب أهالى شمال سيناء بضرورة تحرك قيادات المحافظة والمسئولين بمجالس المدن ومديريات الخدمات لحل الشكاوى المتكررة من تعطل الخدمات اليومية.

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