"أوقاف القليوبية" تحذر من استخدام المساجد وصلاة الجمعة فى الدعاية الانتخابية

شدد الشيخ صبرى دويدار، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على جميع مديرى الإدارات والمفتشين بضرورة تكثيف التفتيش على المساجد خلال المرحلة الحالية، والتنبيه على معاقبة المقصرين.

وشدد "دويدار" على أنه غير مسموح باستخدام المساجد خلال صلاة الجمعة فى الدعاية الانتخابية، وشدد على تحويل أى إمام وخطيب يسمح بأى دعاية انتخابية داخل المسجد إلى التحقيق.

كما شدد على عدم استخدام ساحات العيد فى الدعاية الانتخابية والاكتفاء بالساحات المرسلة للوزارة و327 ساحة موزعة على خمس عشرة إدارة فرعية، كما تم التنبيه على مدير المتابعة بتطوير أداء إدارة المتابعة وتكثيف المرور على الإدارات والمساجد.

وأكد "دويدار" أنه لا مكان للمجاملات والمحسوبيات لدينا، مطالبا بالاهتمام بالعمل الدعوى ومتابعة القوافل والدروس اليومية ودروس الراحة وخطب الجمعة ووضع لوحة الدروس اليومية فى مكان بارز بالمسجد وتطبيق اللوحة على أرض الواقع ومعاقبة كل من يخالف تعليمات الوزارة.

كما تم التنبيه على جميع المديرين بعقد اجتماع مع جميع موظفى الإدارة من إمام وخطيب ومقيم شعائر ومؤذن وعامل وخطيب مكافأة، وبحث المشكلات التى تواجههم وطرح الحلول المقترحة وتذليل الصعاب أمامهم.

وطالب "دويدار" بعدم الاستماع إلى الشائعات التى تطلقها الجماعات المغرضة، محذرا من التستر على كل من ينتمى إلى الجماعات التى تحمل أفكارًا تخريبية واعتبار ذلك جريمة حتى نعمل على تطهير المجتمع والوطن من كل العناصر الفاسدة.