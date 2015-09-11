رئيس شركة بلومبرج: قررنا الاستثمار في مصر بعد لقاء «السيسي»

أكد فيليب بلومبرج المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بلومبرج كابيتال الامريكية، انه لا يمكن الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا دون التركيز على مصر لما تحظى به من اهمية سياسية كما انها قادرة على ان تكون الركيزة لتحقيق السلام في المنطقة بالاضافة الى انها سوق كبير.

وقال بلومبرج، في كلمة له بغرفة التجارة الامريكية في واشنطن بمناسبة اصدار مجلة “ديبلوماتيك كوريير” عددا خاصا عن مصر انه بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي، قررت الشركة الامريكية الاستثمار في مصر.

وعبر بلومبرج عن اعجابه الشديد بحرص الرئيس السيسي على تعزيز الاستثمار في مصر قائلا انه لمس ان الرئيس السيسي هو اكثر الرؤساء فاعلية وانخراطا في دعم المشروعات الاقتصادية في افريقيا وآسيا، مشيرا الى اصراره على القضاء على الفساد.

واوضح بلومبرج ان شركته التي تعمل في مجال التشييد والصناعة والامن الغذائي تشارك حاليا في مشروع لادخال احدث النظم التكنولوجية لتطوير اساليب تخزين القمح في مصر بهدف خفض الهدر الكبير في المحصول وتقليص فاتورة استيراد الغذاء.

واكد بلومبرج شعوره بالفخر بان تكون شركته جزءا من مشروعات الرئيس السيسي الكبرى لبناء مصر الجديدة من خلال توفير احدث التكنولوجيا لضمان تخزين القمح والحفاظ عليه لاستخدامه في صنع الخبز المدعم وهو ما سيوفر لمصر ما يقدر ب600 مليون دولار سنويا.

وقال انه بالانتهاء من هذا المشروع، ستكون لدى مصر اكبر شبكة تخزين للقمح متكاملة في الشرق الاوسط وافريقيا لتحقيق الامن الغذائي.

من ناحية اخرى، اشادت آن ماكنتي المديرة التنفيذية لشركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة اشادت بسرعة اداء الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى.

وقالت المسئولة الامريكية في كلمة لها بغرفة التجارة الامريكية ان الرئيس السيسي لديه اهداف طموحة لانتاج 54 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2022 نظرا لما يعلمه من اهمية العلاقة بين الكهرباء وتحقيق التنمية في كافة المجالات.

واضافت ان وفدا من الشركة اجتمع مع الرئيس السيسي في شهر ديسمبر الماضي حيث تم الاتفاق على البدء في انتاج 2.6 جيجاوات وفي غضون شهر واحد وفرت الحكومة المصرية كافة التسهيلات للبدء في المشروع مما سمح بانشاء محطة لتوليد الكهرباء خلال ستة اشهر فقط وهو ما ادى الى توفير الكهرباء للاستخدام المنزلي في مصر خلال هذا الصيف.

واكدت ماكنتي اهمية الطاقة بالنسبة لمصر من اجل تحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وكانت مجلة «ديبلوماتيك كوريير»، الأمريكية، التي يتابعها نحو 2.5 مليون قارئ، سواء على شبكة الإنترنت أو نسختها الورقية قد أطلقت عددًا خاصًا عن مصر شمل عدة مقالات حول افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع الاقتصاد الوطني وأهمية الشراكة المصرية- الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتضمن العدد الخاص بمصر عددًا من المقالات لقيادات غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري بالإضافة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، والسفير محمد توفيق سفير مصر السابق في واشنطن، والسفير ديفيد ثورن المستشار الخاص لوزير الخارجية الأمريكي، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى والسيدة لورا بوش، حرم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

أ ش أ