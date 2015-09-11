"القوى العاملة": آخر موعد لقبول طلبات الراغبين فى العمل بالكويت الثلاثاء

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أن آخر أيام تلقى طلبات راغبى العمل بإحدى شركات البناء والمقاولات بالكويت الثلاثاء المقبل، على مهنة سائق درجة أولى بخبرة 5 سنوات، والسن من 25 إلى 40 سنة، والراتب يتراوح ما بين 160 و200 دينار كويتى شهريا، أى ما يوازى "4100 إلى 5100 جنيه تقريبا شهريا"، فضلا عن مزايا السكن المجانى، والمواصلات، والبدلات والإضافى، وتذاكر السفر مؤمنة من قبل الشركة.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى بيان إعلامى اليوم، إن الوزارة لها كافة الصلاحيات فى تصديق العقود وإنهاء التصديقات المطلوبة، وتجهيز المقابلات الشخصية وترشيح المناسب منهم.

وأضافت الوزيرة، أنه على الراغبين فى شغل هذه المهنة التوجه إلى مبنى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة بمدينة نصر، وبحوزتهم كافة الأوراق الثبوتية مع أصولها، وشهادات الخبرة، بجانب السيرة الذاتية.

وأوضحت الوزيرة أن فرص العمل قام بتوفيرها المستشار العمالى المصرى بسفارتنا بالكويت، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.