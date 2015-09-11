"الداخلية": استخراج 4 ملايين شهادة ميلاد وضبط 22 قضية زواج قاصرات فى شهر

أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى علاوة على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق، وفقاً لظروف العمل وإجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت، أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر عن إصدار (843606) بطاقة رقم قومى، وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة والمؤمنة بلغت إحصائيات إصدار الوثائق المميكنة (4691057ميلاد – 93178وفاة – 105890زواج – 135827قيد عائلى).

كما تم إصدار عدد من الوثائق اليدوية عبارة عن (207530قيد وقائع الميلاد – 54142قيد وقائع الوفاة – 81512قيد وقائع الـزواج– 6036قـرارات ساقـط قيــد الميـلاد – 1154قـرارات ساقـط قيــد الوفاة – 509قرارات إعادة قيد الميلاد – 17253قرارات التصحيح- 26744صور القيود – 12010شهادات الميلاد اليدوية- 3062 شهادات الوفاه اليدوية).

وأوضحت الداخلية أنه فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار 1100 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 200 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 1074ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 194ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 454قيد وقائع الزواج بالخارج – 2174الوثائق المترجمة). وتم تحرير 22 قضية جرائم زواج للقاصرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعةٍ على حدةٍ.