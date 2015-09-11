أهم علامات إصابة طفلك بمرض السكر

علامات إصابة الطفل بمرض السكر

الانتباه لها وهى تبعا لرأى طلعت تتمثل فى النقاط التالية:

أسباب إصابة الأطفال بمرض السكر

السكر من أكثر الأمراض انتشارا وخاصة فى المجتمع العربى، ويؤكد أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم أن نسبة إصابة الأطفال بمرض السكر تضاعفت فى السنوات الأخيرة بصورة مرعبة، والسبب يرجع بالطبع لانتشار العادات الغذائية الخاطئة فى المجتمع، والاعتماد على تناول الوجبات الجاهزة التى ترتفع بها نسبة السكريات.>هناك بعض العلامات الشائعة التى قد تشير الى إصابة الطفل بمرض السكر، والتى يجب على الأهل>- كثرة مرات التبول>- تغيرات الشهية لتناول الطعام سواء بزيادة الشهية أو فقدانها>- زيادة أو نقصان غير مبرر بالوزن>- التعرض لغيبوبة السكر، ويعد من الأعراض المتأخرة لمرض السكر، وغالبا لا يكتشف العديد من الأهالى إصابة أطفالهم بهذا المرض قبل تعرضهم لغيبوبة ارتفاع السكر>ويؤكد طلعت أن العوامل الوراثية ووجود حالات مرضية فى عائلة الطفل، سواء من قبل الأب أو الأم يعد من أكبر العوامل التى تؤدى لارتفاع خطر الإصابة بمرض السكر لدى الأطفال.

وهو ما يتطلب زيادة الوعى والانتباه فى حالة وجود حالات وراثية مع ظهور أى من الأعراض السابق ذكرها.