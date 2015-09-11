طائرات تركية تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستانى بشمال العراق

قال مصدر أمنى لرويترز اليوم الجمعة إن طائرات حربية تركية قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق الليلة الماضية فى أحدث سلسلة ضربات جوية على المقاتلين الاكراد فيما يزداد الصراع بجنوب شرق تركيا حدة.

وذكر المصدر أن أكثر من 15 طائرة حربية قصفت مواقع يتمركز فيها حزب العمال الكردستانى فى قنديل والزاب وافاشين فى جبال شمال العراق. وأضاف أن الهجمات بدأت قبل منتصف الليل بقليل واستمرت حتى الخامسة فجرا

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