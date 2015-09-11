السعودية تدعو لتحرى هلال ذى الحجة بعد غد الأحد

دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة ، مساء يوم بعد غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لهذا العام 1436 هـ.

>وأهابت فى بيان اليوم بمن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة كما دعت من لديه القدرة على الترائى الانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض.

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