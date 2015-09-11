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بعثة حجاج الفيوم تتوجه إلى السعودية مساء غدٍ

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بعثة حجاج الفيوم تتوجه إلى السعودية مساء غدٍ بعثة حجاج الفيوم تتوجه إلى السعودية مساء غدٍ
تغادر، مساء غدٍ السبت، من أمام مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بعثة حجاج بيت الله الحرام التابعين للجمعيات الأهلية بالمحافظة، برئاسة اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، متوجهين إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية لأداء مناسك الحج للعام الحالى 1436 هــــــــ 2015 م.

وأشارت إيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، لأن عدد حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام يبلغ 296 حاجاً وحاجة من بينهم 7 مشرفين، وأن البعثة سوف تقيم بفندق الإيمان الذهبى بمكة، مشيرة إلى أن عودة البعثة بعد أداء فريضة الحج يوم 10 أكتوبر المقبل.

ومن جهته قدم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية لهؤلاء الحجاج، الذين وقع عليهم الاختيار من خلال القرعة العلنية، متمنياً لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وطالبهم بأن يتحلوا بالصفات الطيبة، وأن يكونوا سفراء لبلدهم وسط الوفود الغفيرة التى تملأ الأراضى المقدسة بالمملكة السعودية، وأن يعودوا سالمين إلى أحضان وطنهم العزيز .

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مصر 365

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