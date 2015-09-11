محافظ سوهاج يسلم 7 شيكات بـ5 آلاف جنيه للمتضررين من انهيار عقارات طهطا

سلم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مساء أمس، 7 شيكات بقيمة 5 آلاف جنيه للشيك الواحد لكل أسرة من الـ7 أسر المضارين من انهيار أحد العقارات ببندر طهطا أول أمس، والذى لم يتسبب فى أية خسائر فى الأرواح أو إصابات، كما تم صرف 4.400 جنيه بواقع 100 جنيه لكل فرد من الأسر المضارة البالغ عددها 44 فردا ولمدة يوم واحد.

وأوضح المحافظ، أنه تم عرض وحدات سكنية لكل أسرة ولكنهم فضلوا إعادة بناء العقار مرة أخرى ورفضوا الانتقال إلى أى مكان آخر، مؤكدا دعمه للأسر المضارة وتلبية احتياجاته، وأصدر تعليماته بتسهيل إجراءات تراخيص البناء لهم، مشددا على أن جميع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة فى خدمة أهالى سوهاج، كما وجه الأهالى الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الكامل لهم.