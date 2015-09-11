نجل ياسين التهامى يحيى الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطى فى أسيوط

شارك الآلاف من أبناء الطرق الصوفية ومريدو الشيخ جلال الدين السيوطى فى إحياء الليلة الختامية لمولده، أمس الخميس، على أنغام تواشيح وأناشيد الشيخ محمود ياسين التهامى بميدان المجذوب.

كما نظم عدد من الطرق خدمات أمام مسجد جلال الدين السيوطى، وقام عدد من المنشدين بإحياء الليلة الختامية بعدد من المناطق المجاورة للمسجد.

والشيخ جلال الدين السيوطى هو ”عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد سابق الدين بن الخضيرى الأسيوطى المشهور باسم جلال الدين السيوطى” والذى ولد فى الأحد غرة شهر رجب من سنة 849هـ، الموافق سبتمبر من عام 1445م.

وكانت أسرته قد اشتهرت بالعلم والتدين، وكان أبوه من العلماء الصالحين ذوى المكانة العلمية الرفيعة التى جعلت بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يديه.

وكان السيوطى محل العناية والرعاية من عدد من العلماء من رفاق أبيه، وتولى بعضهم أمر الوصاية عليه، ومنهم الكمال بن الهمام الحنفى أحد كبار فقهاء عصره.

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