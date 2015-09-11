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طائرات التحالف تواصل قصف مواقع للميليشيات فى صنعاء

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طائرات التحالف تواصل قصف مواقع للميليشيات فى صنعاء طائرات التحالف تواصل قصف مواقع للميليشيات فى صنعاء
واصلت طائرات دول التحالف العربية صباح اليوم قصفها لمواقع تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق فى العاصمة اليمنية صنعاء .

وقال شهود عيان ان الطائرات استهدفت صباح اليوم مخازن الاسلحة فى معسكر الصيانة ومخازن الاسلحة فى حى النهضة بجوار مبنى التلفزيون ودوت الانفجارات القوية من المكانين نتيجة انفجار الاسلحة والذخيرة بهما وتطايرت شظايا الانفجارات إلى مساكن المواطنين .

كما استهدفت الطائرات مقر الفرقة الاولى مدرع الذى يتم قصف بصورة شبه يومية طوال الايام الماضية والذى شهد أمس انفجارات لمخازن الذخيرة استمرت عدة ساعات .

وسمع دوى الانفجارات فى أرجاء العاصمة وأصوات الطائرات مع قيام المضادات الارضية باطلاق طلقاتها باتجاهها .
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