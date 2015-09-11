مصرع 12 شخصا فى حادث انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة وسط الصين

لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون، فى حادث على أحد الطرق السريعة فى مقاطعة "خنان" فى وسط الصين بعد منتصف ليل أمس بتوقيت بكين.

وقالت السلطات المحلية، فى بيان رسمى، إن الحادث وقع عندما انقلبت حافلة ثم اصطدمت بعربة للنقل عند مفترق احد الطرق الزلقة فى منطقة شينشيان.

ووفقا للبيان، فإن حالة المصابين مستقرة، وتم وضع سائقى الحافلة وعربة النقل تحت التحفظ للتحقيق معهما فى ملابسات الحادث.

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