اليوم.. سفر حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظتى أسيوط والإسماعيلية

يغادر حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظتى أسيوط والإسماعيلية، والبالغ عددهم 502 حاج، اليوم الجمعة، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، لـ"اليوم السابع"، إنه تم زيادة عدد الحمامات والمخيمات للحجاج المصريين بنسبة 10% فى أماكن تأدية المناسك، لتفادى أى مشاكل من الممكن حدوثها، ولمنع تكدس الحجاج أمام الحمامات فى منطقتى "منى وعرفات"، إضافة إلى أنه تم تسجيل بيانات جميع الحجاج إلكترونيًا على بوابة الحج السعودى لمعرفة كل الخدمات المتوفرة للحجاج، وكذلك مناطق إقامتهم بكل من مكة والمدينة المنورة، وكذلك معرفة الجهة المنوطة بتوفير هذه الخدمات والمسئولة عن رحلات الحجاج منذ دخولهم الأراضى المقدسة وحتى عودتهم إلى بلادهم.

وأضاف أيمن عبد الموجود، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة على اتصال دائم بالبعثة فى الأراضى المقدسة لمتابعة أحوال حجاج الجمعيات الأهلية، وتلقى التقارير اليومية عن حالتهم وتذليل العقبات التى قد تعترضهم بما يسهل لهم أداء المناسك.

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