للحوامل.. اعرفى ما هو الإجهاض المنذر وكيفية تجنبه؟

الإجهاض من أكبر المخاوف التى تقابل المرأة فى فترة الحمل، وهناك العديد من الأسباب التى قد تؤدى الى تعرض المرأة للإجهاض، وتبعا لهذه الأسباب يتحدد نوع الإجهاض الذى تتعرض له المرأة.

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة حامل فى الشهر الرابع وأخبرنى الطبيب أنى أعانى من إجهاض منذر ونصحنى بالتزام الراحة التامة، فما هو الإجهاض المنذر وهل يعنى ذلك احتمال خسارتى للجنين؟

يجيب عن سؤالها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، موضحا أن الإجهاض المنذر لا يعنى خسارة الجنين، ولا يعنى بالضرورة وقوع الإجهاض بشكل كامل، ولكن يمكن توضيحه بأنه إنذار ينبه المرأة الى ضرورة أخذ الحذر من حدوث الإجهاض.

ويوضح عطية أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى الإجهاض المنذر، أهمها مشاكل وأمراض المشيمة وعنق الرحم، وكذا تعرض المرأة للإجهاد المبالغ نتيجة لبذل مجهود كبير.

ويؤكد عطية أن خروج قطرات من الدم، والشعور بتقلصات الرحم، من أكبر العلامات التى تشير الى تعرض المرأة للإجهاض المنذر.

أما عن طرق تجنب وقوع الإجهاض، فهو يختلف من مرأة إلى أخرى ولكن الالتزام بالراحة التامة يعد أمرا أساسيا لجميع الحالات.