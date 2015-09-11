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الالتهابات المهبلية قد تصيبك بالعقم.. اهتمى بالنظافة الشخصية

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الالتهابات المهبلية قد تصيبك بالعقم.. اهتمى بالنظافة الشخصية الالتهابات المهبلية قد تصيبك بالعقم.. اهتمى بالنظافة الشخصية
خلال ندوة نظمتها مؤسسة للصحة والتنمية المستدامة بساقية الصاوى، تحت عنوان "أنتى الأهم" مؤخرا، نصح الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بطب قصر العينى الفتاة بالاهتمام بالنظافة الشخصية لتجنب الإصابة بالالتهابات المهبلية.

وقال إن هذه الالتهابات يمكن أن تغلق قناة فالوب وتسبب عدم الإنجاب بعد الزواج، حيث إن النظافة الشخصية مهمة جدا وإهمال النظافة قد يسبب العقم، وهناك فتيات فى سن صغيرة فقدن القدرة على الإنجاب بسبب إهمالهن النظافة الشخصية.

وينصح السيدات بضرورة الاهتمام بعظام ابنتها، موضحا أن الــــ20 سنة الأولى هى الفترة التى تبنى فيها الفتاة عظامها بعد هذا السن لا يفيدها تناول أقراص الكالسيوم، حيث تصاب بهشاشة العظام، مشيرا إلى أن الوقاية خير من العلاج.

وأشار الدكتور عمرو أنه فى العاشر من سبتمبر من كل عام يحتفل العالم أجمع باليوم العالمى لأمراض النساء، ويرجع سبب الاحتفال بهذا اليوم أن سيدة استرالية أصيبت بسرطان فى الجهاز التناسلى وأرادت هذه السيدة أن تكون رسالة لتأكيد مدى دور العامل النفسى على جهاز المناعة ومدى وأهمية دور التوعية والكشف المُبكر.

وقال إن هذه السيدة قامت بإجراء العديد من حملات التوعية ضد سرطان الثدى وضد الأورام السرطانية التى تصيب المرأة بشكل عام.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة عيسوى أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى، أن المرأة فوق سن الـــــ40 لابد أن تقوم بقياس السكر صائم وفاطر والسكر التراكمى بشكل دورى، وإذا كان السكر مرتفعا يمكن أن يحدث مضاعفات على العين والكلى وأعضاء الجسم المختلفة وخاصة للذين يعانون من استعداد وراثى.

يذكر أن الندوة كانت بحضور الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب مساعد عميد المعهد القومى للقلب والدكتور أحمد محمود مدير مستشفى النساء والتوليد بطب قصر العينى والدكتورة هالة عيسوى أستاذ الباطنة بطب قصر العينى.

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