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اليمن تطالب الأمم المتحدة بالتزام وصريح من الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن

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اليمن تطالب الأمم المتحدة بالتزام وصريح من الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن اليمن تطالب الأمم المتحدة بالتزام وصريح من الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن
وافقت هيئة المستشارين السياسيين للرئيس اليمنى على المشاورات الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الامن الدولى رقم 2216 الخاص باليمن .

وذكرت وكالة الانباء اليمنية التابعة للحكومة الشرعية أن أعضاء الهيئة طلبوا فى اجتماعهم الليلة الماضية بالرياض برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى من مبعوث الامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد بذل مساعيه للحصول على التزام علنى صريح من قبل جماعة الحوثيين وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم ٢٢١٦ دون قيد أو شرط.

وأكد المجتمعون دعمهم الكامل للجهود المخلصة التى يبذلها ولد الشيخ.
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