المتحدث باسم "المالية": على الجميع أن يدرك أنه لا حوافز بدون إنتاج

قال السفير أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية، إن الوزارة لن تسمح بتعطيل أى مرفق من مرافق الدولة خلال تظاهرات غد السبت، مشددا على ضرورة أن يدرك جميع العاملين بالدولة أنه لن يكون هناك حوافز بدون إنتاج، موضحا أن الخارجين عن منظومة وزارة المالية ومصلحة الضرائب قلة، تهدف لتعطيل العمل.

وأضاف القفاص، فى تصريحات تليفزيونية، أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إصلاح كل ما يسىء إلى الجهاز الإدارى بالدولة، لافتا إلى أنه لم يستثن أى فئة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على حقوق العاملين بالدولة.

من جانبها كشفت ماجدة إبراهيم، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، أن الإخوان عرضوا عليهم الانضمام للتظاهرات لكنهم رفضوا، مضيفة: "استخدمنا حقنا فى التظاهر ضد القانون، وإننا جلسنا مع وزيرى المالية والتخطيط وأثنيا على دورنا".

وأكدت أن عددا من النقابات رفضت مظاهرات السبت لرغبة الإخوان الإرهابية فى استغلالها لمصلحتهم، واستخدام المتظاهرين كأداة ضد الدولة، مطالبة بالتوزيع العادل للأجور على كل فئات العاملين.