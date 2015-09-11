الوادى الجديد تشارك فى معرض ديارنا 2015 بمنتجاتها المتميزة بأرض المعارض

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المحافظة تشارك بمنتجاتها البيئة والحرفية بقوة فى معرض (ديارنا 2015)، الذى يقام بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف عشماوى أن المحافظة ممثلة فى إدارة المدرسة المنتجة تشارك بالعديد من المنتجات البيئية التى تحمل الطابع الواحاتى من منتجات زراعية وخشبية وملابس ومنتجات من الخوص وسعف النخيل ولوحات بالرمال والرسوم البيئية، مشيرا إلى أن هذه المعارض تعد فرصة عظيمة للتعريف بالمحافظة وإمكاناتها والفرص الاستثمارية بها.

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