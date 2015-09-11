أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الوادى الجديد تشارك فى معرض ديارنا 2015 بمنتجاتها المتميزة بأرض المعارض

Google+ Print
الوادى الجديد تشارك فى معرض ديارنا 2015 بمنتجاتها المتميزة بأرض المعارض الوادى الجديد تشارك فى معرض ديارنا 2015 بمنتجاتها المتميزة بأرض المعارض
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المحافظة تشارك بمنتجاتها البيئة والحرفية بقوة فى معرض (ديارنا 2015)، الذى يقام بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف عشماوى أن المحافظة ممثلة فى إدارة المدرسة المنتجة تشارك بالعديد من المنتجات البيئية التى تحمل الطابع الواحاتى من منتجات زراعية وخشبية وملابس ومنتجات من الخوص وسعف النخيل ولوحات بالرمال والرسوم البيئية، مشيرا إلى أن هذه المعارض تعد فرصة عظيمة للتعريف بالمحافظة وإمكاناتها والفرص الاستثمارية بها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365