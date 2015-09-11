"صحفيى الإسكندرية" تفتح باب التقدم لتكريم المتفوقين من أبناء الأعضاء

يستعد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية لإقامة حفل لتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين الحاصلين على مجموع 90%، فأكثر فى جميع المراحل الدراسية "رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى - ثانوى - جامعة".

كما تستقبل النقابة أصحاب المواهب المتميزة فى مختلف الأنشطة.

يذكر أن المستندات المطلوبة للتكريم هى: صورة الأصل من الشهادة أو إفادة بالنجاح معتمدة - صورة شهادة ميلاد الطالب فى حالة إذا كانت الأم هى الزميلة عضو النقابة، على أن يتم تقديم الطلبات اعتبارا من الخميس الموافق 10 سبتمبر حتى الخميس 17 سبتمبر الجارى.