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"صحفيى الإسكندرية" تفتح باب التقدم لتكريم المتفوقين من أبناء الأعضاء

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"صحفيى الإسكندرية" تفتح باب التقدم لتكريم المتفوقين من أبناء الأعضاء "صحفيى الإسكندرية" تفتح باب التقدم لتكريم المتفوقين من أبناء الأعضاء
يستعد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية لإقامة حفل لتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين الحاصلين على مجموع 90%، فأكثر فى جميع المراحل الدراسية "رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى - ثانوى - جامعة".

كما تستقبل النقابة أصحاب المواهب المتميزة فى مختلف الأنشطة.

يذكر أن المستندات المطلوبة للتكريم هى: صورة الأصل من الشهادة أو إفادة بالنجاح معتمدة - صورة شهادة ميلاد الطالب فى حالة إذا كانت الأم هى الزميلة عضو النقابة، على أن يتم تقديم الطلبات اعتبارا من الخميس الموافق 10 سبتمبر حتى الخميس 17 سبتمبر الجارى.

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مصر 365