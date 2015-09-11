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ضبط 51 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر أغسطس الماضى بالجيزة

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ضبط 51 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر أغسطس الماضى بالجيزة ضبط 51 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر أغسطس الماضى بالجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية، وتمكنت خلال شهر أغسطس الماضى من ضبط 51685 مخالفة انتظار خاطئ للعديد من السيارات و1678 مخالفة سيارة بدون رخص تسيير و790 مخالفة لسيارات بدون رخص قيادة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

وقال المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للمرور، فى تصريحات صحفية، إن هناك حملات مرورية مكثفة تشنها الإدارة بشكل يومى على كل المحاور والميادين، لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم.

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مصر 365