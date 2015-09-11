دورات تدريبية متخصصة لرفع نسبة ذكاء تلاميذ الابتدائى بالوادى الجديد

قال مصطفى عبد المؤمن، رئيس مجلس إدارة أكاديمية 6 أكتوبر للحاسب الألى وهندسة البترول، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسة الواحة للدراسات والأبحاث والحاصلة على امتياز شركة ألفا سمارت برين الأمريكية لأبحاث الذكاء الاصطناعى، بصدد عقد دورات تدريبية متخصصة لرفع نسبة ذكاء تلاميذ المرحلة الابتدائية بدءا من الصف الأول وحتى الصف الرابع الابتدائى، وتأهيلهم للتميز فى مادة الرياضيات من خلال تطبيق أحدث

>وأضاف عبد المؤمن أن الدورات التدريبية سوف يتم تنفيذها بمقر الأكاديمية من خلال مدربين معتمدين والتى تستمر على مدار شهرين يحصل فيها التلميذ على الكتب التى تم إعدادها بواسطة علماء مؤسسة ألفا سمارت برين على أن يتم منح التلميذ شهادات اجتياز للدورة بعد إجراء اختبارات معتمدة لقياس نسبة الذكاء ومستوى الإدراك، والتى يتم منحها بدعم من مؤسسة الواحة يصل إلى 80% من قيمة الدورات التدريبية .

شبكةعيونالإخبارية

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