على جمعة: الزوج ليس مكلفا بدفع نفقات الحج لزوجته

أفتى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن الزوج ليس مكلفا شرعا بدفع نفقات الحج لزوجته ولا الزوجة مكلفة شرعا بدفع نفقات الحج لزوجها، أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعا.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الحج ركن من أركان الإسلام قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}،والحج واجب على المسلم رجلاً كان أو امرأة إذا كان مستطيعا فى بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.

وتابع: وللزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها فإذا كان أحدهما مستطيعا للحج دون الآخر وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة.